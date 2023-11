Carol Vercarre a prêté serment comme procureure du Roi du parquet de Hal-Vilvorde

La nouvelle procureure a étudié le droit à la VUB et s'est spécialisée dans le droit de l'environnement à l'Université Saint-Louis et à l'UCLouvain. Elle a débuté sa carrière en tant que juriste au sein du gouvernement flamand.

En 2013, Carol Vercarre a été nommée substitute du procureur du Roi au parquet de Bruxelles. Un an plus tard, elle a été transférée au parquet de Hal-Vilvorde nouvellement créé où elle a officié en tant que substitute du procureur, première substitute du procureur et magistrate de presse.