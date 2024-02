"C'était très douloureux": l'avocate de la famille d'Adil s'exprime après la décision de non-lieu pour les policiers

Un policier présent le soir de l'accident a été accusé de racisme par 5 collègues. "C'est un élément important du dossier et on continue pour que justice puisse être rendue."

Olivia Venet, avocate de la famille d'Adil se dit déçue par la décision de la Chambre du Conseil de ne pas poursuivre les policiers présents la nuit de l'accident qui a coûté la vie au jeune Anderlechtois. "On a toujours le sentiment qu'il y a des éléments dans ce dossier que justifie un renvoi devant le tribunal et qui nécessite un procès", dit-elle. "On va examiner ce qu'on va faire pour la suite."

"J'imagine qu'ils sont très déçus"

Olivia Venet n'a pas encore eu de contacts avec la famille d'Adil depuis cette annonce. "Mais j'imagine qu'ils sont très déçus", dit-elle. "Ils étaient présents à l'audience et c'était très douloureux pour eux. Je ressens de la déception mais pour eux ça doit être immensément plus important. Je compatis avec ce que ça doit leur faire."

Il est possible de faire appel de cette décision. "Je vais en discuter avec la Ligue des Droits Humains et Police Watch pour voir ce qu'on va faire", dit l'avocate. "On a 15 jours pour faire appel. Ce n'est pas terminé car c'est très important qu'en termes de violences policières des procès se tiennent. On sait qu'il y a un véritable problème. Il y a un vrai besoin de justice pour le citoyen. Ce décès aurait dû être évité."