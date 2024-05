"Je n'en peux plus, ça m'énerve": le calvaire de Kathy ce matin dans les bouchons, en raison des travaux au carrefour Léonard

D’habitude, son trajet mettait 30 minutes en moyenne. Depuis le début des travaux, il peut durer jusqu'à 2 heures. "Ah ça y est, ça freine et ça clairement, c'est en lien avec le carrefour Léonard. Il est 6h57 et nous sommes à l'arrêt, j'en reviens pas", s'exclame Kathy avec agacement.

Un enfer devenu quotidien pour cette mère de famille, obligée de faire preuve de beaucoup de patience. "Je n'en peux plus, ça m'énerve. On ne sait pas prévoir ses trajets, on ne sait pas prévoir le temps qu'il faut, on ne sait pas prévoir si ça va être plus fluide ou pas tel jour ou tel jour, on ne sait rien. Je ne sais plus, 1h20, 1h30, je ne sais pas", souffle-t-elle.

Ce jeudi matin, la mère de famille est partie plus tôt, en espérant éviter les bouchons. "On est parti au final presque une heure plus tôt et je m'attendais quand même à arriver plus tôt", grogne Kathy, les mains crispées sur son volant.