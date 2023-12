Cinq ans avec sursis partiel pour avoir saboté les freins d'un véhicule à Grez-Doiceau

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi Steve V., un habitant de Wavre né en 2003, à une peine de cinq ans assortie d'un sursis probatoire pour ce qui excède un an d'emprisonnement. Il était poursuivi pour tentative d'assassinat, après avoir saboté les freins du véhicule d'un jeune homme avec qui il avait un différend d'ordre financier, en décembre 2022.

Ce dernier avait un différend financier avec la victime, suite à une vente de véhicule. Il avait proféré par message des menaces de mort avant les faits et s'était fait accompagner sur place par d'autres jeunes. "Je vais le tuer ce soir", avait-il notamment écrit à une de ses amies en parlant de la victime.

Le 2 décembre 2022, un habitant de Grez-Doiceau avait appelé la police et montré une grosse tache de liquide sous sa VW Polo. Il s'agissait de liquide de frein: la durite avait été sectionnée de manière nette, sans doute avec un couteau. La nuit précédente, ce jeune homme avait reçu la visite de Steve V., accompagné de plusieurs jeunes, qui voulaient en découdre.

L'enquête n'a pas pu déterminer quel membre de la petite bande a coupé la durite de frein du véhicule - un membre de l'expédition était poursuivi pour cela, mais il niait et a été acquitté - mais Steve V. était incontestablement l'instigateur de l'expédition. Une prévention de tentative d'assassinat a été retenue à son encontre et le jugement souligne l'extrême gravité des faits, la détermination dont le prévenu a fait preuve et les conséquences de cet acte qui auraient pu être dramatiques.

La peine de cinq ans avec sursis probatoire partiel infligée au prévenu est conforme aux réquisitions.