Un camionneur tué par une taque d'égout lancée depuis un pont: "C'est un drame sans nom", réagit le bourgmestre de la commune

Les personnes concernées sont toujours activement recherchées. À notre micro, le bourgmestre de Héron, Eric Hautphenne, est revenu sur cette triste affaire. "D'après les informations dont je dispose, vers 1h30, un ou plusieurs individus ont jeté une taque sur un camion qui a tué le chauffeur. C'est un drame sans nom, d'autant plus que le fils le suivait juste derrière", rappelle le bourgmestre.

Ce vendredi soir, un camionneur roumain a perdu la vie alors qu'il circulait sur l'A15/E42 entre Andenne et Héron. D'après les premiers éléments d'informations, c'est une taque d'égout, jetée depuis un pont qui a tué l'homme. Son épouse, qui se trouvait sur le siège passager, a réussi à maîtriser la course du poids lourd.

Pour l'instant, l'enquête suit son cours. "On espère pouvoir trouver le ou les responsables de ce crime rapidement. Théoriquement, 4 taques d'égouts se situent sur cet axe et j'ai constaté qu'il n'y en avait plus qu'une", poursuit-il. "Nous sommes cependant souvent victimes de vol de ces taques, que certains revendent à de bons prix".

Le parquet de Namur s'est saisi du dossier qui a été mis à l'instruction du chef provisoire d'assassinat. En effet, le parquet considère que les auteurs des faits ont attendu sciemment le passage d'un véhicule pour jeter le projectile.