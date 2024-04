Cinq ans de prison requis pour une tentative de meurtre dans le milieu des stupéfiants

Trois jeunes hommes, nés entre 1996 et 2002, ont comparu mercredi devant le tribunal correctionnel de Verviers dans le cadre d'une tentative de meurtre dans le milieu de la drogue. Les faits se sont déroulés le 12 août 2023 à Stavelot.

Ce soir-là, deux personnes originaires de Bruxelles ont rendez-vous avec l'un des prévenus à Stavelot pour un achat de cannabis. Il s'agit de la personne avec laquelle l'acheteur avait eu des contacts mais aussi le livreur de la marchandise et le chauffeur de ce dernier. Au moment de finaliser la transaction, l'acheteur a pris la fuite avec le cannabis, sans le payer. Les trois jeunes hommes ont alors entamé une poursuite.

Les deux premiers, qui sont parvenus à arrêter le voleur, reconnaissent lui avoir porté des coups de poing. Le troisième, à l'origine de la transaction, explique avoir uniquement récupéré la sacoche contenant les stupéfiants. Ce dernier est pourtant désigné par la victime comme étant celui qui lui a porté des coups de couteau. "L'arme utilisée et la localisation des coups, au niveau du dos et du thorax, à proximité du coeur et ayant entrainé la perforation d'un poumon, ne font pas de doute quant à l'intention de tuer", a indiqué le ministère public qui réclame 5 ans de prison contre celui qu'il estime être l'auteur de la tentative de meurtre.