Cinq arrestations après la découverte d'un laboratoire de drogue à Lier

La police judiciaire fédérale d'Anvers a découvert le laboratoire grâce à un Néerlandais de 37 ans arrêté début juillet dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un autre Néerlandais, de 49 ans, à Hoogstraten. Le suspect a, semble-t-il, été impliqué dans plusieurs activités illégales, dont le laboratoire de drogue à Lier.

Les enquêteurs l'ont perquisitionné mercredi et y ont découvert deux ressortissants néerlandais âgés de 45 et 67 ans et deux Polonais âgés de 30 et 38 ans. Comme le premier suspect, ils ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.