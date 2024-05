Son compagnon a été inculpé: c'est la stupeur à Arlon après la mort de Mélissa, tuée d'un coup de stylo à bille

Mercredi peu après minuit, la police locale d'Arlon est intervenue dans une habitation du centre-ville pour une dispute de couple sur fond d'alcool et de médicaments. Malgré l'intervention rapide des secours qui ont tenté de la ranimer, une dame d'environ 38 ans est décédée sur place. Les premiers éléments de l'enquête, dont l'autopsie pratiquée mercredi après-midi, indiquent que le décès résulterait d'un unique coup porté au niveau du cœur, rapporte le parquet, précisant que l'arme utilisée n'avait pu être formellement identifiée.

Mélissa, née en 1986, a perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une dispute de couple à Arlon, rapporte le parquet du Luxembourg jeudi, confirmant une information parue la veille dans plusieurs médias locaux. Son compagnon a été privé de liberté et inculpé du chef d'homicide.

Ce matin, le papa du suspect nous a cependant confirmé qu'un stylo bille était bien l'arme utilisée. Claudio, le compagnons de la victime, né en 1985, a été privé de liberté et inculpé du chef d'homicide, poursuit le parquet du Luxembourg. Une descente a eu lieu en présence des enquêteurs, du laboratoire de la police technique et scientifique, d'un médecin légiste, du parquet et du juge d'instruction.

Cette agression secoue les voisins du couple, qui n'ont pas caché leur émotion lorsque nous les avons interrogé. "C'est un quartier paisible où il ne se passe pas grand-chose", raconte une riveraine. "Ils étaient sympathiques, on se disait bonjour", nous détaille un autre habitant, qui apercevait le couple dans le quartier.

Placé en détention préventive, le suspect est connu des autorités judiciaires et policières, mais ne présente aucun antécédent spécifique de violence. Le dossier a été mis à l'instruction. L'enquête se poursuit, conclut le parquet du Luxembourg. Il s'agit du 6ème féminicide dans notre pays depuis le début de l'année.