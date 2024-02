De jeunes cambrioleurs interpellés à Waremme après une course-poursuite entamée à Malines

Deux hommes âgés de 18 et 19 ans ont été interceptés dans la nuit de dimanche à lundi à hauteur de Waremme (province de Liège) après avoir tenté de semer les forces de l'ordre depuis Malines où ils sont soupçonnés d'avoir commis un cambriolage. Au volant de sa voiture, le duo a atteint des vitesses de 160 km/h sur autoroute.

Dimanche soir, des riverains de la Fazantenstraat à Leest (Malines) ont aperçu deux hommes s'enfuir d'une maison. La police a rapidement été avertie et s'est mise à la recherche des fuyards à l'aide d'un témoignage et du réseau de caméras ANPR (reconnaissance de plaques). Elle est ainsi parvenue à identifier et localiser le véhicule des suspects.

À ce moment, la voiture roulait à vive allure sur l'E19 en direction de Bruxelles. La police a pu suivre son parcours grâce aux caméras avant de lancer une équipe d'intervention, à hauteur d'Hoegaarden sur l'E40. Le conducteur n'a cependant pas obtempéré aux signaux de la police et a commencé à slalomer à travers le trafic en empruntant notamment la bande d'arrêt d'urgence.