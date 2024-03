"De l'argent, des GSM, de la cocaïne": une informatrice, interrogée dans l'affaire de la fusillade à Lodelinsart, raconte

Deux personnes supplémentaires ont été inculpées dans l'affaire qui a conduit à la perquisition mortelle de Lodelinsart. La chambre du conseil a confirmé leur détention. Les enquêteurs continuent de creuser pour déterminer les liens entre les uns et les autres. Nous avons rencontré un informateur qui travaillait avec les policiers des stups de Charleroi. Les enquêteurs l'ont également interrogée avant et après la Fusillade.

Dans le centre de Charleroi, l'une de nos équipes a eu rendez-vous avec une jeune femme. Elle était informatrice pour lui et ses collègues, elle a été interrogée avant et après la fusillade par des enquêteurs en quête d'informations. "Ils demandaient si Gaëtan nous donnait de l'argent, ou des biens comme des GSM, des tablettes, des PC... Ils demandaient s'il donnait de l'héroïne, de la cocaïne, de la beuh, du shit... Ça dépend ce qu'ils saisissaient à ce moment-là", explique celle qui préfère garder l'anonymat.

Les enquêteurs veulent donc savoir si les indicateurs recevaient illégalement des biens issus des saisies.

D'autres interpellations

En plus de Gaëtan W., deux autres personnes ont été arrêtées le jour de la fusillade : Isam M. et Richard R. Et deux autres ont été interpellées ce week-end: K.L. et E.K.M.

Tous ont des antécédents judiciaires conséquents. "Une enquête judiciaire, c'est comme une pelote de laine. Des premiers fils ont été tirés à l'occasion des premières arrestations et perquisitions. Et visiblement, sur base de celles-ci, le juge d'instruction a dû estimer nécessaire, pour l'obtention de la vérité, de perquisitionner d'autres lieux à la recherche d'indices et d'interpeller d'autres personnes afin de les entendre", nous détaille Olivier Dupont, avocat pénalistes au Barreau de Liège.