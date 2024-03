"Un mot revenait sans cesse: merci": les confidences touchantes de l'abbé qui célèbrera les obsèques du policier tué à Lodelinsart

"J'ai rencontré la famille et la famille avait un mot qui lui revenait sans cesse: merci", nous confie-t-il, interrogé par Julien Crête. "Des remerciements pour ces hommes et ces femmes qui, au péril de leur vie et Jonathan en est la triste illustration, sont là pour notre sécurité et pour la paix dans notre pays et nos communes. On peut s'imaginer facilement la douleur des parents, la douleur immense d'une grand-mère qui perd son petit-fils. Moi-même, j'en suis très ému et je pense que cette douleur sera partagée par des milliers de personnes demain", conclut l'Abbé, qui connaît bien la grand-mère de la victime, très présente dans sa paroisse.

Une cérémonie qui s'annonce donc très émouvante.