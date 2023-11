Décès de Lucien Verkest, le dossier d'indemnisation lié à la crise de la dioxine reporté

La crise de la dioxine a éclaté en 1999 lorsque cette molécule s'est retrouvée dans la chaîne alimentaire. L'enquête avait alors démontré que la contamination trouvait son origine au sein de l'entreprise Verkest, située à Deinze, et de la société wallonne Fogra, basée à Bertrix. Cette dernière fournissait des graisses contaminées au PCB (polychlorobiphényles) à Verkest, qui les livrait ensuite à des fabricants d'alimentation pour bétail. Les Verkest déclaraient fournir à leurs clients de la graisse animale fondue. Il s'agissait en réalité d'un mélange de graisses animale et technique.

Jan et Lucien Verkest ont, plus tard, été reconnus coupables de faux, d'usage de faux et de tromperie sur la marchandise. En 2010, la cour d'appel de Gand les a condamnés à deux ans de prison, dont la moitié avec sursis. En première instance, le père et le fils Verkest avaient écopé d'une peine plus légère, à savoir deux ans de prison avec sursis total. Jacques et Jacqueline Thill de Fogra, condamnés chacun en première instance à un an de prison avec sursis, n'ont finalement dû s'acquitter que d'une amende en appel.