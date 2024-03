Deux ans après le drame de Strépy-Bracquegnies, un hommage a été rendu aux victimes: "On le vit toujours aussi mal"

"Une qualification de non-assistance à personne en danger a également été retenue à l'égard du passager du véhicule", précisait le parquet général. Sur place ce matin, une équipe RTL info a pu recueillir des témoignages de personnes ayant perdu un proche lors de cette triste histoire qui marque encore toute une région.

"Il ne faut pas les oublier, c'est notre devoir", note Antonio Gava, victime de l'accident. "On est en période de carnaval, on est plongé dedans donc ça revient, d'autant plus avec la requalification en meurtres. Il était responsable et pour moi, il est coupable, c'est comme ça".

Marianna et Mattia ont perdu trois membres de leur famille dans ce drame. Pour eux, l'émotion est toujours vive. "On le vit toujours aussi mal. Nos vies ont changé il y a deux ans et cela restera. On essaie de vivre le quotidien du mieux possible", explique Mattia. "On espère un procès juste", note Marianna. "La requalification pour meurtres tombe bien, car c'est ce sur quoi on se bat depuis deux ans".