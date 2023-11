Deux ans ferme pour une course-poursuite avec la police à Couvin

L'individu avait pris la fuite lorsque les policiers ont voulu procéder au contrôle de son véhicule. "Il était 1h59 lorsque ces policiers ont eu leur attention attirée par ce véhicule. Celui-ci circulait à vitesse constante mais néanmoins un peu trop élevée. Malgré les feux bleus et le bitonal, il ne s'est pas arrêté", a expliqué le parquet de Namur.

Une course-poursuite s'est engagée dans des petites routes et le conducteur a accumulé les infractions. "Il a grillé des stops, a pris ses virages à la corde et a mis d'autres usagers de la route en danger", ajoutait le ministère public. L'automobiliste en fuite a fini par faire une sortie de route. Il a tout de même réussi à prendre la fuite à pied et à se cacher dans des buissons avant d'être interpellé.