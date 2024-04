Deux jeunes Néerlandais appréhendés après la découverte d'un colis suspect à Borgerhout

Deux jeunes Néerlandais ont été appréhendés dans le district anversois de Borgerhout après la découverte d'un colis suspect dans le même quartier mercredi soir, a annoncé le parquet anversois. Des feux d'artifice et des combustibles se trouvaient dans le colis.

Les suspects sont âgés de 19 et 17 ans. Le majeur sera présenté à un juge d'instruction tandis que le mineur devrait comparaître devant un juge du tribunal de la jeunesse.

Le paquet suspect a été repéré aux alentours des rues Kortrijkstraat et Bijlstraat mercredi soir. Un périmètre de sécurité a été établi et le service de déminage et d'enlèvement de l'armée (SEDEE) est intervenu pour déterminer la nature de ce colis.