Deux nouvelles personnes arrêtées dans l'affaire de la fusillade de Lodelinsart: leurs profils sont plutôt inquiétants

Au même moment, trois policiers carolos ont été arrêtés et inculpés, notamment de faux en écriture par fonctionnaire, abus de confiance, infractions à la législation sur les armes et violation du secret professionnel. Dans ce trio de ripoux présumés, un des agents est également inculpé dans le premier dossier d'association de malfaiteurs. Deux autres individus ont déjà été inculpés tout récemment pour trafic de stupéfiants en association dans ce dossier.

Qui sont ces deux hommes ?

D'après nos confrères de Sudinfo, le profil des deux hommes est plutôt inquiétant. Mustapha et Lhaouri sont bien connus des services de police. Le premier a été condamné voici six ans pour tentative de meurtre. Des faits qui datent de 2014, commis à Pont-à-Celles. Il avait également été condamné à trois ans de prison pour des faits de tigerkidnappings en 2006.

Le deuxième individu interpellé, Lhaouri, a déjà été condamné pour des vols avec violences, une prise d'otage et un meurtre en 2000. Plus tard, en 2009, Lhaouari avait joué les hommes de main pour un certain X qui voulait récupérer une dette au domicile d’un habitant de Gerpinnes. Il avait écopé de six ans de prison ferme.