Deux voitures endommagées à la suite d'une attaque à Berchem

Les faits ont eu lieu vers 02h00 dans la Spoorwegstraat. Selon la police, les dégâts sont très limités. L'une des voitures concernées se trouvait dans la rue en question et l'autre dans une allée.

Le service de déminage SEDEE et le labo judiciaire sont descendus sur place pour enquêter. Des recherches plus approfondies devront révéler s'il existe un lien possible avec le milieu de la drogue et si les auteurs ne se sont pas trompés d'adresse.