Dix-sept mois de prison avec sursis pour des violences familiales

Poursuivi pour des coups et blessures sur ses enfants, nés en 2014 et 2016, et son épouse ainsi que pour des traitements dégradants, l'homme a été acquitté de certaines préventions. Il a été acquitté pour les coups à l'encontre de l'un des garçons ainsi que pour les traitements dégradants.

L'affaire avait débuté en janvier dernier lorsque l'épouse du prévenu s'était rendue au commissariat, accompagnée d'une cousine, pour faire part de son calvaire. Elle avait alors révélé les violences qu'elle et ses enfants subissaient depuis plusieurs années.

L'homme régissait tout au sein du ménage et se faisait obéir en battant tous les membres de la famille. Il insultait sa femme et ses enfants, crachait sur son épouse qu'il rabaissait constamment et contrôlait en permanence ses déplacements et de ses dépenses.

Le ministère public l'avait d'ailleurs qualifié durant la dernière audience de "tyran domestique qui faisait régner un climat incroyable de violence dans le ménage", ce qu'il niait catégoriquement.