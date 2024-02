Douze ans de prison requis contre un enseignant de moral pour des faits de mœurs

L'enseignant qui donnait cours dans un établissement scolaire de la région malmédienne est aussi à la tête d'une troupe de théâtre où évoluent des élèves de l'école.

Les faits ont été mis à jour en août 2023 lorsqu'un père de famille dépose plainte et indique que sa fille a été victime de ce prof. Ce dernier reconnaît d'ailleurs avoir eu, à plusieurs reprises, des relations sexuelles avec la fille qui n'avait que 14 ans lors des premiers faits. Interrogé à ce sujet, il a expliqué au tribunal que l'adolescente s'était confiée à lui et lui avait parlé d'abus antérieur. Elle lui avait aussi indiqué qu'elle pensait ne plus pouvoir avoir de relation sexuelle, vu ses craintes. « La confiance s'était installée entre nous et nous avons couché ensemble », a expliqué le prévenu qui est en détention préventive. Il reconnait aussi avoir filmé ces moments. « Je voulais pouvoir lui montrer qu'elle était consentante », explique-t-il en reconnaissant l'horreur de ses gestes.