Douze individus sous mandat d'arrêt après une opération anti-drogue à Schaerbeek

Douze personnes ont été placées sous mandat d'arrêt après une opération anti-drogue menée pendant trois jours à Schaerbeek, ont indiqué vendredi la police de la zone Bruxelles-Nord et le parquet de Bruxelles dans un communiqué commun.

Sur ces trois jours, 18 suspects ont été interpellés. Douze d'entre eux ont été placés sous mandat d'arrêt après avoir été auditionnés par une juge d'instruction. Cinq autres ont été libérés sous conditions et un dernier est ressorti libre.

De lundi à mercredi, les forces de l'ordre ont effectué 35 perquisitions dans le quartier Navez, situé entre la maison communale et la gare de Schaerbeek. L'opération visait à "mettre à mal la tête" des organisations criminelles actives dans le trafic de drogues au sein du quartier.

Les perquisitions ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur plus de 120.000 euros en espèces, 2,2 kg de cannabis, 1.247 pilules d'ecstasy, 10 grammes de cocaïne et une centaine de montres de luxe, mais aussi des armes, des munitions et un gilet pare-balle.

Huit commerces, potentiellement liés au trafic de stupéfiants, ont été également contrôlés administrativement.