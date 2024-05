Mort de Laura Trappeniers et disparition de Marc Olbrechts à Tenerife: les enquêteurs disposent d'images exploitables

Partager:

RTL info s'est procuré de nouveaux éléments en exclusivité. D'après nos informations, la police espagnole n'a constaté aucune trace de lutte ou de bagarre, ni dans la maison du couple ni dans la maison qu'ils mettaient en location. Rien n'a été volé non plus: les GSM, ordinateurs et portefeuilles ont été retrouvés à l'intérieur de l'habitation. Les enquêteurs sont vraisemblablement en possession d'images exploitables, car le couple disposait d'un système d'alarme avec prise d'images.

L'alarme a en effet sonné vers 21h30, la société de protection (Verisure) a alors appelé la voisine, car Marc Olbrechts et Laura Trappeniers ne répondaient pas. La voisine a, elle-même, essayé de joindre Marc, sans réponse. N'étant pas sur l'île, la voisine n'a pas insisté pensant qu'ils avaient fait une fausse manipulation. L'alarme s'était en réalité déclenchée, car quelqu'un a essayé de décrocher la caméra. À lire aussi Qu’est-il arrivé à Marc et Laura à Tenerife? "C'était un couple formidable", témoigne une amie Une caméra de surveillance, située sur la villa en face de chez Marc et Laura, a filmé un homme qui rentre dans la maison vers 1h du matin, il y reste quelques minutes et repart en voiture. Mais les images sont de mauvaise qualité et il est impossible de voir la couleur ou la marque du véhicule.

Plusieurs témoignages pointent également vers un suspect en particulier. Un homme se serait disputé avec le couple et aurait menacé Laura quelques jours avant sa disparition. Il serait originaire d'Europe de l'Est et aurait annulé une réservation pour la demeure voisine du couple à Tenerife. À lire aussi Mort de Laura et disparition de Marc à Tenerife: le véhicule du couple a été retrouvé Toujours d'après nos informations, au lendemain du déclenchement de l'alarme, des voisins sont allés voir la maison du couple de Belges. Ils ont regardé par la fenêtre et ont remarqué la présence de vin et d'un morceau de chocolat laissés sur une table, ce qui les a alertés. Ils ont ensuite appelé des dizaines de fois le couple, sans réponse. Ils ont donc décidé de prévenir la police.