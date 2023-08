Douze morts dans un accident de car en Turquie

Douze personnes ont été tuées et 19 autres blessées dans un grave accident de car survenu en Turquie, rapporte lundi l'agence de presse étatique Anadolu.

Les passagers avaient quitté dimanche soir la ville de Sivas pour Istanbul à 900 kilomètres de là. Peu après minuit, après environ 200 kilomètres, le bus a fait une sortie de route pour des raisons inconnues.

Des occupants du car ont expliqué avoir été réveillés par des cris et ont constaté que le véhicule avait heurté le rail de sécurité, quitté la route et terminé sa course contre une palissade. Certains passagers ont été éjectés du bus.