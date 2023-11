Ecolo a déjà fait savoir au gouvernement qu'il ne soutiendrait pas le texte

"Nous devons trouver ensemble une solution", a-t-il ajouté. "La liberté de manifester est un principe essentiel en démocratie. Ailleurs en Europe, on voit des conservatismes revenir, des droits fondamentaux remis en cause. Nous ne pouvons pas voter ces deux articles".

Ce week-end, le président du PS, Paul Magnette, a fait savoir que les socialistes francophones ne voteraient pas les dispositions du projet de loi "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme" dont l'un des chapitres contient les dispositions "anti-casseurs".

Les syndicats et une partie du monde associatif dénoncent vivement ce texte, estimant qu'il va rogner leurs capacités d'action.

Le MR défend en revanche la loi et a averti que la remise en cause de l'accord conclu au gouvernement fédéral sur ce texte entraînerait la remise en cause d'autres accords.