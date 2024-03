Equateur: mutinerie dans la prison d'où s'était évadé un puissant chef de gang

Des journalistes de l'AFP ont entendu des coups de feu provenant de cette prison, qui fait partie d'un vaste complexe pénitentiaire de Guayaquil (sud-ouest) d'où s'était évadé, le 7 janvier, le chef du plus puissant gang criminel du pays, Adolfo Macias, toujours en cavale.

Pour rétablir l'ordre, le président équatorien Daniel Noboa a décrété le pays en état de "guerre" contre les gangs et envoyé plus de 20.000 militaires sur le terrain.

Son évasion a été suivie de multiples mutineries dans les prisons d'Equateur et de scènes de violences déclenchées dans les rues par les gangs.

Ce dernier purgeait une peine de 34 ans pour crime organisé, trafic de stupéfiants et meurtre.

Autrefois considéré comme un îlot de paix en Amérique latine, l'Equateur, situé entre la Colombie et le Pérou, les deux plus gros producteurs mondiaux de cocaïne, a été frappé par une vague de violences ces dernières années, liée aux gangs qui se disputent les routes du trafic et le pouvoir dans les prisons.