Equateur: un mort et quatre blessés lors de la mutinerie à la prison de Guayaquil

La mutinerie qui a éclaté mercredi dans la prison de Guayaquil d'où s'était évadé en janvier le chef de gang "Fito", ennemi public numéro un en Equateur, a fait au moins un mort et quatre blessés, a annoncé jeudi le gouvernement.

Pour rétablir l'ordre, le chef de l'Etat Daniel Noboa a décrété le pays en état de "guerre" contre les gangs et envoyé plus de 20.000 militaires sur le terrain.

L'évasion du chef du plus puissant gang criminel du pays, Adolfo Macias, alias "Fito", toujours en cavale, a été suivie de multiples mutineries dans les prisons et de scènes de violences dans les rues.

D'après des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, les détenus ont brûlé des matelas pour dénoncer des mauvais traitements. Dans l'une, on entend un détenu dire: "Ils vont nous tuer".

Autrefois considéré comme un îlot de paix en Amérique latine, l'Equateur, situé entre la Colombie et le Pérou, les deux plus gros producteurs mondiaux de cocaïne, a été frappé par une vague de violences ces dernières années, liée aux gangs qui se disputent les routes du trafic et le pouvoir dans les prisons.