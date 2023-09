Famille décimée à Marchienne-au-Pont: un jeune tue sa mère et son frère à l'aide d'un couteau, puis blesse son père

Hier soir, vers 18h, rue de Forêt à Marchienne, une violente dispute familiale éclate. Un des garçons décide alors d'aller chercher un couteau (et non une arme à feu comme indiqué précédemment, ndlr) et s'en prend à sa famille: il poignarde sa mère et son frère, âgé de 17 ans, et les tue sur le coup. Il a également grièvement blessé son père en utilisant un pistolet d'alarme, puis en le jetant du haut des escaliers. Sa sœur était absente au moment des faits.



Le père du tueur indique à la police que d'autres victimes se trouvent dans le grenier

Les secours et la police sont rapidement arrivés sur les lieux. Le quartier a été bouclé et le parquet ainsi que les médecins légistes se sont rendus sur place. Les secours ont d'abord découvert le père du suspect. "Il a été retrouvé blessé au rez-de-chaussée, détaille le parquet, qui a tenu une conférence de presse au sujet de ce crime en fin de matinée. Il a indiqué directement à la police qu’il se pourrait que deux autres personnes aient été tuées et se trouvent dans le grenier de l’habitation. Les services de police se sont ensuite rendus à l’étage où ils ont retrouvé deux corps inanimés dans le grenier. Celui d’une dame âgée de 50 ans et celui d’un jeune garçon âgé de 17 ans. Il s’agit de la maman et du frère du suspect. Le SMUR est arrivé sur place et le massage cardiaque a été initié. Malheureusement, il a fallu constater rapidement le décès de ces deux personnes."



L'auteur des faits tentait de fuir vers la France



Le jeune homme a ensuite pris la fuite. Inconnu de la justice, il s'agit d'un homme âgé de 22 ans. "Quand la police est arrivée sur place, il ne se trouvait plus dans l’habitation, poursuit Amélie Di Vincenzo, substitut du procureur du roi de Charleroi. Il avait pris la fuite. Des mesures ont été prises pour le localiser et il a été retrouvé à Bruxelles, en train de tenter de prendre le train pour fuir vers la France. En ce qui concerne le suspect, il a été privé de liberté et a été entendu."