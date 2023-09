Notre envoyé spécial au Maroc confie l'un des éléments les plus marquants: c'est "extrêmement impressionnant"

Le temps presse au Maroc. Trois jours après le séisme qui a frappé le pays, les secouristes redoublent d'effort pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Le bilan, lui, continue de s'alourdir: plus de 2.600 morts et 2.500 blessés. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans une ville ravagée par le tremblement de terre.

A plusieurs endroits de la ville, des équipes travaillent avec une concentration extrême. "Le silence est extrêmement impressionnant. Le silence des secouristes par respect pour les victimes qui se trouvent sans doute sous les décombres. Ces secouristes qui veulent se donner la chance d'entendre un son, un bruit, qui viendrait éventuellement d'un survivant", indique notre envoyé spécial sur place, Julien Crête, accompagné de notre caméraman Nicolas Foulon.

Sur place, le bilan ne cesse d'empirer d'heure en heure. "107 morts. Là-bas, c'est 15. Là 40", décrit un homme en pointant du doigt différentes zones touchées.

Pour les habitants même, impossible de reconnaître les rues du village. Des magasins, il ne reste rien. Notre équipe croise un jeune homme qui a perdu plusieurs membres de sa famille. "On compte six victimes. La femme de mon oncle et sa fille. Sa fille… Au total, ce sont six personnes", dit-il.