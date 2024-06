Flandre: des jeunes filment un petit feu de poubelle qui… finit par détruire tout un complexe sportif

Sur les images dénichées par nos confrères de HLN, on entend des jeunes qui se marrent et qui évoquent que "la salle de sport entière pourrait bien prendre feu". C'est ce qu'il se passe finalement et les personnes commencent visiblement à paniquer. On entend ensuite l'un des jeunes dire qu'il va appeler les pompiers. Attention, rien ne permet d'affirmer que les personnes à l'origine de cette vidéo sont aussi à l'origine de l'incendie.

Il n'y a heureusement pas de blessé, il n'y avait personne dans la salle au moment des faits. Malgré tout, les conséquences économiques sont importantes pour la commune. Il y a, selon le bourgmestre qui s'est exprimé auprès des médias flamands, "des millions d'euros de dégâts". Le tout alors que le hall omnisports avait été rénové, il y a à peine deux ans.

À l'heure d'écrire ces lignes, la police ne peut ni confirmer ni infirmer l'origine humaine de cet incendie.