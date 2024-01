Flandre: une école de Balen fermée après des menaces sur les réseaux sociaux, un élève auditionné par la police

Les forces de l'ordre se sont présentées jeudi matin tôt chez le suspect qui a été emmené pour audition en compagnie d'un parent. Le parquet et éventuellement un juge de la jeunesse devront ensuite statuer sur le sort de l'élève. On ignore pour l'instant les éventuelles motivations de l'intéressé. Ces menaces interviennent toutefois après des faits de harcèlement en ligne survenus ces dernières semaines et concernant une classe de l'établissement scolaire. L'école gardera portes closes jeudi par précaution comme annoncé hier soir.

