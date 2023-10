Frameries: Mickaël Van Haute jugé coupable du meurtre et du viol de Néva, 22 mois

Les jurés de la cour d'assises du Hainaut, à Mons, ont rendu leur verdict mercredi dans le cadre du procès du Bruxellois Mickaël Van Haute, âgé de 30 ans. L'homme est reconnu coupable du meurtre et du viol de Néva, âgée de 22 mois, commis à Frameries la nuit du 1er au 2 février 2021.

Mickaël Van Haute était chargé le 1er février 2021 de garder les deux filles de sa compagne alors que cette dernière était à l'hôpital. L'homme avait consommé de l'alcool et de la cocaïne et ne répondait plus aux appels et messages de sa compagne, très inquiète. Le lendemain, l'accusé, paniqué, avait appelé sa marraine en lui indiquant que Néva ne bougeait plus et qu'elle était morte. Un médecin a constaté la mort de l'enfant, couché dans un divan. Il a conclu à une mort suspecte, en raison d'hématomes sur la tête et le corps de la victime.