François Fornieri réclame un acquittement pur et simple

Les avocats de François Fornieri ont réclamé mardi devant le tribunal correctionnel de Liège son acquittement pur et simple dans une affaire liée à un délit d'initié. Le fondateur de Mithra encourt une peine de 18 mois de prison avec sursis, une amende de 60.000 euros, une confiscation de 233.106 euros, une condamnation à des frais de justice de 40.000 euros et une interdiction professionnelle. Il conteste les préventions à son encontre.

François Fornieri, actionnaire majoritaire et fondateur de la biotech Mithra, est soupçonné d'avoir utilisé des informations privilégiées et confidentielles pour en faire bénéficier un ami proche, à savoir Samuel Di Giovanni, fondateur de la société Protection Unit. Ce dernier a bénéficié d'une transaction pénale, homologuée mardi par le tribunal.

Les avocats de François Fornieri, Me Dal et Me Culot, ont plaidé son acquittement pur et simple. Ils ont contesté les manœuvres qui sont reprochées à leur client. Les conseils du fondateur de Mithra ont répliqué que Samuel Di Giovanni avait eu d'autres bonnes raisons d'acheter ses actions, sans que ses achats soient guidés par une information privilégiée reçue de François Fornieri. Selon la défense, le dossier répressif a été monté sur base de suspicions.

"On ne juge pas sur des opinions, on juge sur des preuves. L'enquête a été menée à charge, afin de démontrer une culpabilité. Mais rien ne démontre la transmission d'une information privilégiée", a plaidé Me Culot.

Subsidiairement à sa demande d'acquittement, la défense a aussi contesté les montants de la peine, de l'amende, de la confiscation et des frais de justice.