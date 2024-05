Gilbert Bodart est condamné à une peine de probation autonome

La cour d'appel de Liège a condamné mercredi Gilbert Bodart (61 ans), l'ancien gardien de but du Standard de Liège, à une peine de probation autonome de 2 ans et à une amende de 800 euros pour avoir commis des faits de harcèlement et de menaces dans le cadre d'un conflit qui l'opposait à un marchand de bestiaux au sujet de la vente d'un terrain.