Gilbert Bodart remis en liberté dans l'attente d'une prochaine comparution

Gilbert Bodart (61 ans), actuellement établi à Huy, avait été arrêté la semaine dernière après s'être volontairement jeté dans la Meuse dans un acte qu'il qualifiait de tentative de suicide. Après avoir été brièvement hospitalisé, il avait fait l'objet d'une arrestation et avait été incarcéré. Initialement condamné à une peine de 160 heures de travail en première instance pour des faits de tentative d'extorsion, le parquet avait fait appel de la décision prononcée contre lui. Gilbert Bodart avait été jugé par défaut en appel et avait été condamné à une peine de deux ans de prison ferme. C'est cette condamnation prononcée en 2023 pour des faits datant de 2020 qui avait été mise à exécution.

La cour d'appel a constaté le caractère recevable et avenu de son opposition. Ce qui signifie que l'arrêt prononcé par défaut est mis à néant et que la détention est levée avant la prochaine comparution de Gilbert Bodart devant la cour d'appel, le 15 avril prochain, pour l'examen du dossier au fond. Le prévenu est défendu par Me Winkin et Me Hanot.