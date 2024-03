Huit ans de prison pour trafic international de cocaïne à l'aéroport de Bierset

La cour d'appel de Liège a prononcé mardi une peine de huit ans de prison contre un des principaux organisateurs d'un trafic international de produits stupéfiants transitant par l'aéroport de Bierset. La drogue arrivait d'Amérique latine et était destinée aux Pays-Bas.

Les faits se sont déroulés entre le 4 août 2021 et le 23 décembre 2021 à l'aéroport de Bierset. La drogue était importée par les avions de la compagnie Qatar Airways depuis la Colombie, le Mexique ou le Panama. À leur arrivée, les palettes dans lesquelles étaient dissimulés les stupéfiants étaient chargées par les prévenus, des employés ou des sous-traitants, dans des camionnettes ou des camions. Les mouvements se déroulaient de nuit.

La peine la plus lourde a été prononcée contre le bras droit du dirigeant principal qui écope d'une peine de huit ans de prison. Un second prévenu concerné par la procédure en appel est condamné à trois ans avec sursis.

Par contre, quatre prévenus sont acquittés des faits. Il s'agit notamment d'un transporteur qui a toujours affirmé ignorer la nature des produits transportés et d'un magasinier de Swissport qui s'était déclaré étranger à l'affaire.

"C'est la preuve que la justice continue à examiner les dossiers avec rigueur. C'est aussi un signal fort à destination du parquet qui avait ratissé large en impliquant de nombreuses personnes. On ne peut pas accuser à tort sur base d'imprécisions ou de suspicions. Deux prévenus ont effectué huit mois de détention inopérante et l'un d'eux a perdu son travail", a réagi Me Philippe Zevenne.