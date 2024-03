"Il y avait une sorte d'omerta": cette congrégation s'excuse pour son silence sur les violences sexuelles

Raf De Rycke, président de la Congrégation des Frères de la Charité, a présenté vendredi ses excuses à la commission d'enquête sur les violences sexuelles, non seulement pour les actes commis par le clergé des Frères de la Charité à l'époque, mais aussi pour la culture qui y prévalait. "Il y avait une sorte d'omerta", a-t-il reconnu.

La commission parlementaire sur les violences sexuelles dans l'Église a été créée après la diffusion de la série documentaire "Godvergeten", dans laquelle des victimes ont témoigné d'agressions sexuelles commises par des membres du clergé. Les violences ont également eu lieu dans des écoles et des institutions de soins gérées par des congrégations catholiques. Les témoins précédents de la commission ont accusé le Supérieur général, René Stockman, qui n'est plus en charge de la congrégation, d'avoir dissimulé des faits pendant des années. Il aurait notamment exercé des pressions sur des témoins pour qu'ils gardent le silence et sur des officiers de police pour qu'ils n'enquêtent pas sur les plaintes. M. Stockman a nié en bloc devant la commission d'enquête lundi.