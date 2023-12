Ils sont punis: le bourgmestre d'Anvers assigne à résidence 31 personnes "récidivistes" durant la nuit du Nouvel an

Le bourgmestre de la Ville d'Anvers, Bart De Wever (N-VA), a décidé d'imposer une assignation à résidence à 31 personnes durant la nuit de la Saint-Sylvestre. La mesure, présentée comme préventive, avait été appliquée pour la première fois l'an dernier.

Les 31 personnes visées par cette assignation à résidence ont entre 13 et 22 ans et sont connues des services de police comme récidivistes, "certains ayant été épinglés des dizaines de fois l'an dernier", selon le maïeur. Les faits qui leur sont reprochés vont des nuisances et bagarres aux tirs de feux d'artifice et incendies, en passant par des actes de vandalisme, des possessions d'arme et des entraves à l'activité policière.