Important incendie nocturne dans une habitation du village claviérois de Pair

Les pompiers mosans et leurs collègues du poste de Hamoir ont été appelés à intervenir, mercredi matin peu avant 05h30, le long de la rue de Pair, dans la localité éponyme.

L'occupante de l'habitation et son fils se sont réveillés à temps et ont pu quitter les lieux, ils sont sains et saufs.

L'intervention des pompiers s'est terminée mercredi vers 08h30.

"Les fenêtres ont explosé et les fumées ont envahi toute la maison qui est désormais inhabitable. La famille pourra être hébergée dans un logement de transit de la commune", a précisé le bourgmestre claviérois Philippe Dubois à l'agence Belga.