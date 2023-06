Incendie très impressionnant à Ganshoren mardi soir: une centaine de personnes relogées

Un important incendie s'est déclaré mardi soir à l'Avenue Van Overbeke à Ganshoren. C'est un immeuble qui est en proie aux flammes. "Gros déploiement de pompiers et ambulances", nous signale-t-on via le bouton orange Alertez-nous.

Contacté par nos soins, le porte-parole des pompiers de Bruxelles confirme qu'il s'agit d'un incendie important. "Les pompiers, les services médicaux et la police sont à pied d´œuvre pour un incendie dans un bâtiment", dit Walter Derieuw. "La propagation a eu lieu via la cage d'escalier extérieur, via les balcons et vers certaines cuisines d'appartement."