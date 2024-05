Info trafic: la circulation est déjà compliquée sur les routes

06h38

Déjà un accident

Un accident impliquant 1 seul véhicule s'est produit en bande de gauche sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur de Hondelange en direction du Luxembourg. Des files sont constatées entre Arlon et Sterpenich (+15 min)

A Bruxelles, les files évoluent rapidement au niveau du Carrefour Léonard où vous circulez sur une seule bande verrs Zaventem comme vers Waterloo. Déjà maintenant 30 minutes à ralentir depuis Groenendaal vers Zaventem.

Des files également en intérieur entre Grand-Bigard et Jette (+4 min) puis entre Strombeek-Bever et Machelen (+5 min) et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (+6 min)

Vous ralentissez enfin 6 minutes entre Tubize et Halle sur l'E429 venant de Tournai.