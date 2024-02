Info trafic: quel est l'état des routes ce jeudi pluvieux?

07h13

Accident et files

Un accident s'est produit sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de la sortie Ruisbroek en direction de Halle. La sortie serait d'ailleurs fermée.

Pas de files provoquées par cet accident.

Dans l'autre sens, en intérieur, vous ajoutez déjà 5 minutes entre Grand-Bigard et Jette et 15 minutes entre Expo et Machelen en direction de Zaventem.

Les premières files "habituelles" également: