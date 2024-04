Info trafic: quel est l'état des routes ce jeudi?

07h15

Un accident sur le ring

Un accident s'est produit sur le ring intérieur à hauteur de Grand-Bigard. Une voie est bloquée vers Zaventem. Vous perdez 10 minutes entre Grand-Bigard et Jette puis 1 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen et 15 minutes avant le Tunnel des 4 Bras de Tervuren.

Dans l'autre sens, en extérieur, également des ralentissements avec 10 minutes à ajouter entre Grimbergen et jette vers Grand-Bigard

10 minutes à ajouter déjà si vous venez de Namur sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard.

10 minutes également au sud de Bruxelles sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle.

Enfin, les premières files, encore légères, sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Argenteuil : +3min

Tout comme sur l'E40 entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne : +3 min