"Je n'ai jamais travaillé, j'ai toujours volé": déjà condamné à de nombreuses reprises, il risque 3 ans de prison

La particularité de ce dossier, c'est que le prévenu a déjà été condamné à 31 reprises pour des faits de roulage mais aussi des vols, qualifiés ou non.

Le tribunal correctionnel de Verviers s'est penché mardi sur un dossier de vols avec effraction et de vols simples dans des voitures. Le prévenu, bien connu de la justice et né en 1974, sévissait essentiellement sur des parkings prisés par les promeneurs. Pour mettre fin à ces vols dérangeants et à répétition, le ministère public réclame une peine de trois ans de prison ferme.

"Si on totalise les peines de prison que mon client a déjà purgé, on arrive à 239,5 mois ce qui fait un total de plus de 20 ans de prison", a expliqué l'avocat de la défense.

Lors de l'instruction d'audience le prévenu a déclaré: "Je n'ai jamais travaillé, j'ai toujours volé. Je ne suis pas en bonne santé et trois fois par semaine, je vais en dialyse".

"Vous testez les portes de voitures et vous y volez avec une bonhomie et un naturel déconcertant", s'est étonné le juge qui souligne le maigre montant du butin. "Vous embêtez tout le monde pour voler trois francs six sous", a-t-il insisté.