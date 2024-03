Info trafic: un accident signalé sur la E40 Liège-Bruxelles, des files se forment

07h31

Un accident sur la E40

Un accident est signalé sur la E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek. La bande du milieu est obstruée en direction de Bruxelles.

Les files se sont évidemment formées rapidement avec 25 minutes de perdues entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne.

Vous ajoutez maintenant 15 minutes sur l'E411 entre Overijse et le Tunnel Léonard et 25 minutes sur le ring intérieur entre Woluwé-Saint-Etienne et Tervuren.

Les premiers ralentissements sont aussi constatés entre Waterloo et La Hulpe. On parle de 5 minutes vers Zaventem.

5 minutes de perdues également sur le ring intérieur entre Haut-Ittre et Halle en direction de Grand-Bigard.

Les balises tombées sur la chaussée dans la zone de travaux sur la E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Bois d'Haine ont provoqué un accident en direction de Mons. Cela vous ralentit 10 minutes entre Gouy et Manage.