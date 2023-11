Jusqu'à 15 ans ferme pour des faits de viol et de torture à Namur

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné, jeudi matin, deux individus poursuivis pour des faits de torture, viol, traitements inhumains et dégradants et de séquestration commis à Namur, le 5 août 2022, à 15 ans de prison ferme. Une troisième prévenue, une dame, a écopé de sept ans ferme.

Les faits ont eu lieu entre 02h54 et 04h05 et ont été filmés par les prévenus. La victime a trouvé refuge dans une épicerie située à proximité du boulevard Mélot vers 07h30 du matin. Elle a expliqué qu'elle avait été victime d'un règlement de comptes durant la nuit alors qu'elle était chez une amie, la troisième prévenue du dossier. Celle-ci n'est pas intervenue pour mettre fin à ces agissements. Au contraire, elle a encouragé ses complices.

Retenue contre son gré, elle a subi de multiples sévices : lacérations, coups de couteau, viol avec un morceau de bois et brûlures sur le corps avec une plaque chauffante. "Dix-neuf plaies différentes ont été relevées par le légiste sur la victime, qui portait des brûlures aux deuxième et troisième degrés. Elle a dû être transférée à l'hôpital des grands brûlés de Charleroi. Des lambeaux de peau se détachaient de son corps. Elle a subi une incapacité de plus de quatre mois suite à cette scène préméditée", a indiqué le parquet de Namur lors de l'audience.