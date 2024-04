Jusqu'à cinq ans de prison requis pour des faits de maltraitance sur un enfant de huit ans

Le ministère public a sollicité lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines de quatre et cinq ans de prison contre un couple poursuivi pour traitements dégradants, coups et blessures, menaces par geste et non-assistance à personne en danger sur un enfant âgé de 8 ans. Le parquet a également requis la requalification des traitements dégradants en traitements inhumains.