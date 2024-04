La compagne de Benjamin Leduc, policier tué dans une course-poursuite à Couillet, témoigne: "Je n'ai plus envie de vivre"

Vendredi dernier, Benjamin Leduc, policier de Couillet, est décédé des suites d'une course-poursuite qui s'est mal terminée. Nous avons pu rencontrer sa compagne, Mélissa, qui nous a livré un témoignage poignant. Le couple, parents de trois enfants, devait se marier dans une semaine.

"Je n'ai pas d'autres sentiments que la douleur. Au début, j'avais de la haine, mais je n'ai plus que de la douleur. C'est égoïste, car j'ai trois enfants, mais je n'ai plus envie de vivre. On était un couple très fusionnel, cela allait faire treize ans qu'on était ensemble", explique-t-elle. "C'est une histoire qu'on ne voit que dans les films".