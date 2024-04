Un jeune homme blessé à la suite de coups de feu tirés à Anderlecht

"Un peu avant 04h00 du matin, un témoin a assisté à une altercation entre deux jeunes à Anderlecht, non loin de la station de métro Saint-Guidon. Plusieurs coups de feu ont été tirés peu de temps après", a expliqué Sarah Frederickx. L'un des deux jeunes a été blessé à la jambe.

La victime a été transférée à l'hôpital par les services d'urgence. La police a établi un périmètre de sécurité et a ouvert une enquête sur les causes et les circonstances de l'incident. Pour l'instant, aucun suspect n'a été appréhendé.