La mise en service du téléphérique de Huy est reportée en raison de la météo peu favorable

Les nouvelles installations du téléphérique de Huy ont été inaugurées samedi après-midi et sa mise en service était annoncée dimanche matin. Quelque 700 personnes avaient réservé leur place pour emprunter l'infrastructure durant la journée.

Les autorités communales hutoises ont également activé leur dispositif grands vents, fermant les rues boisées et parcs publics. Sont concernés les avenues Delchambre et Godin-Parnajon, les parcs Vierset et Bastin ainsi que le port Neuve Voie.

Les lignes de transport en commun du TEC seront déviées.