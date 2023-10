La police se déploie sur l'autoroute E19 à Malines: voici pourquoi

L'homme, qui s'est enfui durant son transfert de la prison de Marche-en-Famenne vers le centre fermé pour personnes en séjour illégal de Merksplas, en province d'Anvers, avait terminé de purger sa peine et devait être renvoyé en Algérie, son pays d'origine.

Un important déploiement de police était en cours vendredi après-midi sur l'autoroute E19 à hauteur de Malines et dans ses environs immédiats, après qu'un détenu s'est échappé durant son transfert, a indiqué la police fédérale.

L'opération de recherche a été menée conjointement par la police fédérale et les zones de police locales. Les circonstances précises de son évasion font encore l'objet d'une enquête, a précisé la police. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer et l'homme n'était vraisemblablement pas armé. Le transfert était assuré par l'Office des étrangers. Le détenu avait fini de purger sa peine pour des faits de vol et rébellion, a précisé la police.

Après quelques heures, les forces de l'ordre ont annoncé avoir mis un terme aux recherches.