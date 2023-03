La propagande de l'EI a attiré des volontaires étrangers aux profils divers

Après la prise de Mossoul en Irak, et le rétablissement du califat (l'autorité politique et religieuse censée s'appliquer à l'ensemble des musulmans, NDLR) en juin 2014, l'État islamique opère un changement dans sa stratégie de communication et de recrutement, a expliqué le chercheur. Si, auparavant, les volontaires étrangers étaient principalement des hommes décidés à en découdre dans des zones de conflit, comme en Afghanistan ou en Tchétchénie ; des recrues aux profils très diversifiés vont être attirées par l'État islamique. "Des femmes, des familles avec enfants, des personnes âgées" adhèrent alors au projet de l'État islamique. "L'organisation veut construire un état, une société islamique idéale, une société qui assure le bien-être moral et matériel de ses membres ici et maintenant", a souligné Thomas Pierret.

"Jusque-là, la propagande était presque toujours axée sur la notion de souffrance et la faiblesse des populations musulmanes, en raison des occupations étrangères, des oppresseurs". À partir de 2014, l'État islamique change de stratégie et met l'accent sur "la force et la fierté de ces populations après des années d'oppression", en invitant les candidats au djihad à offrir "du sang, de la peine, des larmes et de la sueur", a déclaré le professeur, paraphrasant Winston Churchill. "Il y avait une volonté très forte de projeter l'image d'un état fonctionnel".